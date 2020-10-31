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"Сочи" обыграл "Локомотив" в матче 13-го тура РПЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Футболисты клуба "Сочи" оказались сильнее в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Игра прошла в Сочи и завершилась победой хозяев - 2:1.

На 14-й минуте Антон Заболотный забил первый гол в ворота гостей, на 40-й Никита Бурмистров увеличил преимущество. На 65-й минуте - спустя минуту после выхода на поле - гол забил полузащитник "железнодорожников" Антон Миранчук.

После 13 туров "Сочи" с 22 очками опережает в турнирной таблице "Локомотив" и занимает пятое место. У москвичей на один балл меньше - шестое место.

В 14-м туре "Сочи" 6 ноября примет "Уфу", "Локомотив" в гостях 8 ноября сыграет в московском "дерби" с "Динамо".

Сочи Локомотив РПЛ

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