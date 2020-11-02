Путин поручил обеспечить удвоение отчислений букмекеров на спорт

Президент также поручил доработать стратегию развития спорта до 2030 года и обеспечить третье место олимпийской команды в неофициальном зачете

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроект об увеличении отчислений от ставок в букмекерских конторах на развитие спорта в стране.

Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля в понедельник. Согласно документу, правительство до 1 марта 2021 года должно разработать и внести в Госдуму "проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, совершенствование порядка уплаты таких отчислений, порядка их направления на финансирование мероприятий по развитию спорта и порядка целевого использования таких отчислений, а также предусматривающего осуществление государственного контроля за уплатой таких отчислений и их целевым использованием".

Кроме того, кабинет министров должен внести в думу и закон о гармонизации спортивного и образовательного законодательства. В частности, документ должен предусматривать наделение тренеров правами педагогов, отнесение организаций, реализующих программы спортивной подготовки, к организациям дополнительного образования спортивной направленности.

Развитие массового спорта

Глава государства также поручил правительству доработать стратегию развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Согласно поручению, документы должны, среди прочего, предусматривать взаимосвязь целей, задач и приоритетных направлений названной стратегии с национальными целями развития РФ на период до 2030 года и "формирование условий для интенсивного развития массового спорта, в том числе для совместных занятий всех членов семьи спортом, в целях повышения двигательной активности населения".

Кроме того, в рамках этой работы правительство должно обеспечить повышение заинтересованности различных групп населения в выполнении нормативов ГТО, стимулирование граждан к выполнению таких нормативов.

Также должно быть обеспечено создание объектов спортивной инфраструктуры (преимущественно малобюджетных и плоскостных спортивных сооружений) по месту учебы, работы, отдыха и месту жительства граждан и приведение в нормативное состояние имеющихся объектов спортивной инфраструктуры.

Также в стратегии нужно предусмотреть концепцию развития детско-юношеского спорта в стране, ориентированную на достижение национальных целей развития РФ до 2030 года, увеличение количества центров раннего физического развития детей (начиная с двухлетнего возраста), в том числе в дошкольных образовательных организациях, и создание необходимых условий для повышения качества работы тренеров, тренеров-преподавателей и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

Профессиональный спорт

Правительству также поручается предусмотреть меры по обеспечению достижения российскими спортсменами лидирующих позиций на международной спортивной арене, а также вхождения олимпийской команды России в тройку сильнейших в неофициальном командном зачете по итогам выступлений на Олимпийских играх, увеличению числа представителей РФ в составе руководящих органов международных спортивных организаций.

Отдельно в стратегии необходимо предусмотреть обеспечение непрерывного тренировочного процесса спортивных сборных команд РФ, в том числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

Кроме того, к 30 октября 2021 года должна быть создана единая автоматизированная информационная система по учету лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, о проводимых физкультурных и спортивных мероприятиях, присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, об организациях, осуществляющих деятельность в этой области.

Ряд поручений касается внедрения начиная с 2021/22 учебного года федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель", утверждения профессионального стандарта "Тренер-преподаватель" и включения должности тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта в номенклатуру должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций.

Кроме того, правительству предлагается рассмотреть вопрос о проведении в РФ в ближайшей перспективе Года детско-юношеского спорта.