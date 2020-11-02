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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Еще один профессиональный хоккейный клуб появится в Тульской области

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Профессиональный клуб из Тульской области будет выступать со следующего сезона в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-атташе МХК "Академия Михайлова" Софья Медведева.

"Руководство клуба (...) приняло решение о создании в следующем сезоне в Туле команды Высшей хоккейной лиги", - сказала Медведева.

По ее словам, клуб будет базироваться в Туле, играть в новом ледовом дворце, который рассчитан на 3,5 тыс. мест.

Кроме того, в Туле сохранится команда Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В Новомосковске появится команда Национальной молодежной хоккейной лиги, ее готовят на базе команды юниоров 2002-2003 годов рождения.

В Молодежной хоккейной лиге свой первый сезон проводит клуб "Академия Михайлова".

Тульская область

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