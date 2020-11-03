Глава тульской федерации отметил прогресс велоспорта при государственно-частном партнерстве

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Тульский велоспорт получил второе дыхание благодаря сотрудничеству региона с компанией Marathon Group, заявил "Интерфаксу" глава Федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский.

"В 2017 году губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал договор о стратегическом сотрудничестве с компанией Marathon Group, которую представляет президент Александр Винокуров. Это помогло тульскому велоспорту получить сегодня второе дыхание", - сказал Гриньковский.

"Естественно, мы понимаем, что развитие спорта высших достижений – это огромная финансовая нагрузка. И та часть вложений, которая идет сегодня от компании Marathon Group, очень значительна и столь необходима для качественной подготовки велосипедистов Тульской области", - отметил он.

"Мы пониманием, насколько эффективен сегодня процесс государственно-частного партнерства, он крайне важен сегодня для целей развития велоспорта не только в Тульской области, но и в стране в целом. Поэтому по примеру проекта в нашем регионе, необходимо его реплицировать далее и далее в других регионах", - считает Гриньковский.

Сотрудничество Тульской области с инвестиционной компанией Marathon Group, как сообщалось ранее, вылилось в создание в 2017 году велокоманды Marathon-Tula Cycling team. В нее вошли мастера спорта международного класса, победители чемпионатов мира и Европы.

"У команды появилась возможность участвовать в крупнейших международных турнирах, включая Кубки мира. Это помогло повысить класс еще молодых спортсменов, соответственно, растут результаты и амбиции. Мы для себя ставим самые серьезные задачи. Безусловно, хочется победы и на Олимпийских играх в Токио", - выразил надежду президент Федерации велоспорта Тульской области.

Гриньковский отмечает, что ранее в тульском велоспорте наблюдался спад.

"Средствами одного региона было сложно решать такие задачи. И прямо скажем, что в какой-то мере тульский велоспорт стал донором, многие молодые талантливые спортсмены уходили в другие регионы, мы теряли свой потенциал", - сказал он.

Сейчас же, по словам Гриньковского, тулякам удалось "удержать всех талантливых молодых спортсменов, которые представляют молодую команду".

"Это достижения, о которых мы можем сегодня говорить, как мы движемся, вперед, развиваемся, какими успехами гордимся" – говорит собеседник агентства.

"Мы стали интересны не только в рамках региона, к нам приходят спортсмены и из других регионов. Проект и был на это нацелен, на объединение усилий в подготовке сильнейших спортсменов страны. Поэтому наши двери открыты", - констатирует Гриньковский.

На завершившемся во вторник в Санкт-Петербурге чемпионате России по велоспорту на треке гонщики команды Marathon-Tula завоевали 10 медалей: две золотые, по четыре серебряные и бронзовые. Две гонщицы - Тамара Дронова, Диана Климова – выступят в составе сборной на чемпионате Европы. Двумя неделями ранее молодые тульские гонщики команды привезли золотую и серебряную медали с Первенства Европы в Италии.