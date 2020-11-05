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Гимнаст Нагорный стал спортсменом года по итогам народного голосования

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU -

Никита Нагорный, выступающий в спортивной гимнастике, стал лауреатом Национальной спортивной премии.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РФ, он набрал больше всех голосов по итогам народного онлайн-голосования, прошедшего на сайте Sport-premia.ru. За Нагорного свой голос отдали 2597 участников голосования.

Спортсменкой года стала Дина Аверина, представляющая художественную гимнастику, она набрала 2067 голосов.

Также были определены лауреаты в ряде других номинаций. В частности, тренером года признана главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

В общей сложности номинанты получили 133 641 голос.

Национальная спортивная премия – одна из главных наград в области спорта в России, которая в этом году будет вручаться в 11-й раз. Лауреаты получат премии в размере 1 млн рублей.

спортивная гимнастика

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