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Роман Широков предстанет перед судом за избиение рефери во время матча

Роман Широков предстанет перед судом за избиение рефери во время матча
Бывший капитан национальной сборной России по футболу Роман Широков
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве рассмотрит дело экс-капитана сборной России по футболу, избившего арбитра по время матча.

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"Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего Романа Широкова. Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу", - заявила журналистам журналистам представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По версии следствия, в минувшем августе Широков на футбольном поле стадиона "Спартак № 2", во время игры любительского матча в рамках турнира "Российская Медиа-Лига", "используя незначительный повод, действуя из хулиганских побуждений, пренебрегая общепризнанными нормами поведения, демонстрируя себя и свои действия окружающей обстановке, грубо выражаясь нецензурной бранью, подошел к главному арбитру футбольного матча и умышленно нанес ему один удар кулаком правой руки в область лица".

После того как арбитр упал, Широков ударил его ногой в голову.

Инцидент был предан огласке 10 августа, когда в интернете появилась его видеозапись. По записи видно, что Широкова вывели из себя решения арбитра Никиты Данченкова - в том числе, показанная Роману за неспортивное поведение красная карточка. Именно после удаления футболист начал избивать арбитра.

Позже Широков публично извинился за свой поступок. Однако потерпевшая сторона извинения не приняла. Кроме того, адвокат Данченкова Александр Островский заявлял, что действия Широкова следует квалифицировать как покушение на убийство. Как сообщалось, на спортсмена заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ, что подразумевает умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Экс-полузащитник сборной России, петербургского "Зенита", московских "Спартака" и ЦСКА, а также ФК "Краснодар" находится под подпиской о невыезде.

футбол Роман Широков

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