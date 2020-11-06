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ЦСКА уступил "Фейеноорду" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:3 потерпели поражение от нидерландского "Фейеноорда" в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

На 63-й минуте "Фейеноорд" вышел вперед благодаря голу в исполнении Ридгесиано Хапса, на 73-й минуте в составе хозяев отличился Оркун Кекчю, на 72-й – Лютсхарел Гертрейда.

На 79-й минуте состоялся автогол футболиста "Фейеноорда" Маркоса Сенеси.

ЦСКА имеет в активе 2 очка и занимает последнее место в группе К. "Фейеноорд" – на третьем месте, 4 балла. Столько же очков у австрийского "Вольфсберга", который со счетом 0:1 в третьем туре уступил загребскому "Динамо". Хорватский клуб, набрав 5 очков, лидирует в группе.

футбол Лига Европы УЕФА

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