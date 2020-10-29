Российские клубы в первых турах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного матча

"Зенит" проиграл оба стартовых матча в ЛЧ, в том числе (на фото) - против "Брюгге" Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Представители России в первых двух турах групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА не смогли добиться ни одной победы.

Действующий чемпион России петербургский "Зенит" к настоящему моменту проиграл оба первых матча Лиги чемпионов – бельгийскому "Брюгге" дома (1:2) и дортмундской "Боруссии" в гостях (0:2).

Серебряный призер Российской премьер-лиги московский "Локомотив" в двух турах главного клубного турнира Европы набрал 1 очко. Сначала он сыграл вничью в гостевой встрече против австрийского клуба "РБ Зальцбург" (2:2), а во втором туре уступил на своем поле мюнхенской "Баварии" (1:2).

Бронзовый призер РПЛ ФК "Краснодар", дебютировавший в основной стадии Лиги чемпионов, также набрал 1 очко. В первом туре на выезде он сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1), накануне на своем поле потерпел разгромное поражение от лондонского "Челси" (0:4).

Не смог добиться первой победы в нынешнем сезоне московский ЦСКА, который представляет Россию в Лиге Европы. В четверг на своем поле он сыграл вничью с загребским "Динамо" (0:0), неделей ранее также вничью сыграл в гостях с австрийским "Вольфсбергом" (1:1).

Впервые в истории Лиги чемпионов от России на групповой стадии выступают три команды. Столько же могло сыграть и в Лиге Европы, однако московское "Динамо" и "Ростов" (Ростов-на-Дону) не смогли преодолеть квалификационный барьер.