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РФС обязал "Енисей" рассчитаться по долгам с Аленичевым и Титовым

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила красноярскому "Енисею" заявлять новых игроков до тех пор.

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Как сообщает пресс-служба РФС, данная "обеспечительная мера" в отношении клуба принята в связи с задолженностью перед тренерским штабом во главе с Дмитрием Аленичевым, работавшим в "Енисее" с 2017 по 2019 год.

Палата частично удовлетворила заявление самого Аленичева, его помощников Егора Титова, Валерия Клейменова и футболистов Давида Юрченко и Али Гаджибекова "о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам".

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Так, тренерам "Енисей" должен выплатить "задолженность по премиям за официальные игры спортивного сезона 2018-2019 гг", "проценты за задержку выплаты премий за официальные игры спортивного сезона 2018-2019 гг. и компенсации неиспользованного отпуска при увольнении за май 2019 г". Игрокам, помимо перечисленного, красноярский клуб должен выплатить "задолженность по компенсации стоимости проезда от места работы до места постоянного жительства работника и в обратном направлении".

В сообщении отмечается, что запрет на регистрацию новых игроков будет снят, как только клуб рассчитается по долгам с данными тренерами и футболистами.

Дмитрий Аленичев с помощниками Егором Титовым и Валерием Клейменовым начал работать в "Енисее" в 2017 году, по итогам сезона-2017/18 команда поднялась из Футбольной национальной лиги в Российскую премьер-лигу. Сезон-2018/19 в РПЛ "Енисей" провел неудачно, в результате вылетел обратно в ФНЛ (где выступает и поныне), а тренерский штаб во главе с Аленичевым был уволен.

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