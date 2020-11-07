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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08

Молодежная сборная России по хоккею обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российские хоккеисты в серии буллитов нанесли поражение национальной команде Швеции во втором туре Кубка Карьяла - стартового этапа Евротура, проходящего в Финляндии.

Результат встречи, прошедшей в субботу в Хельсинки, - 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Решающую шайбу забросил Василий Подколзин из СКА.

Россияне набрали 5 очков. Заключительный матч финского этапа сборная России проведет 8 ноября против команды Чехии. Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

На Кубок Карьяла был делегирован молодежный состав России. Обязанности главного тренера на финском этапе Еврохоккейтура исполняет тренер "молодежки" Игорь Ларионов.

Кубок Карьяла Швеция

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