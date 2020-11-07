"Арсенал" и "Ротор" сыграли вничью в 14-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты тульского "Арсенала" сыграли вничью со счетом 1:1 с волгоградским "Ротором" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги.

На 5-й минуте Кирилл Панченко вывел хозяев вперед, на 62-й минуте Данил Степанов сравнял счет в матче.

С 37-й минуты гости играли в меньшинстве - за две желтые карточки был удален игрок "Ротора" Азат Байрыев.

В качестве главного тренера "Арсенала" дебютировал Дмитрий Парфенов, сменивший на этом посту Сергея Подпалого.

После 14 туров "Арсенал" находится на 12-м месте с 13 очками, "Ротор" идет 15-м (7 очков).

В следующем туре "Арсенал" в гостях сыграет с "Локомотивом" 21 ноября, "Ротор" примет "Урал" 22 ноября.