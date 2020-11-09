Семь футболистов молодежной сборной России получили травмы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу внес изменения в состав команды, которая готовится к товарищеским матчам против Венгрии и Словении.

Причина, как сообщается на сайте РФС, связана с травмами семи игроков.

Участия в матчах и связанном с ними тренировочном сборе принять не смогут: полузащитники "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (у обоих мышечная травма), защитник "Локомотива" Станислав Магкеев (травма прямой мышцы бедра), защитник ФК "Сочи" Никита Калугин (мышечная травма), нападающий "Динамо" Вячеслав Грулев (миофасциалтный синдром мышц спины, полученный в матче за "Динамо-2"), полузащитник "Спартака" Наиль Умяров (перелом 4 и 5 пястных костей левой кисти со смещением) и полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили (частичный разрыв четырехглавой мышцы бедра).

Вместо них в штаб сборной вызваны другие футболисты.

Обновленный состав теперь выглядит так:

вратари - Денис Адамов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак" Москва), Иван Ломаев ("Крылья Советов");

защитники - Павел Маслов ("Спартак"), Алексей Татаев ("Млада Болеслав"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Степанов ("Ротор"), Данил Круговой ("Зенит"), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов ("Ахмат"), Данила Прохин ("Зенит").

полузащитники - Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — "Локомотив"), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — "Рубин"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Михаил Игнатов ("Спартак"), Наир Тикнизян (ЦСКА).

нападающие - Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев ("Рубин").

Как сообщалось, молодежная сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы-2021 среди игроков не старше 21 года.