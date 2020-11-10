Турниры со зрителями в Москве разрешат только при согласовании с Роспотребнадзором

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - С 13 ноября по 15 января 2021 года проведение спортивных мероприятий с участием зрителей будет возможно только при согласовании с Департаментом спорта и столичного управлением Роспотребнадзора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве", - написал Собянинв в своем блоге во вторник.

Ранее во вторник Собянин издал указ о введении дополнительных ограничений в столице из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Данные меры касаются ограничений на проведение массовых мероприятий в столице, чтобы "насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости".

В частности, вводится запрет посещение на культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов, за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти.

В московских матчах чемпионата России по футболу к настоящему моменту разрешается присутствие зрителей в количестве не более 50% от вместимости стадиона. Ограничения на число болельщиках на трибунах введены, в частности, и в столичных матчах в рамках Континентальной хоккейной лиги.