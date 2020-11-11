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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Призовой фонд чемпионата России по боксу составит 10 млн рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Каждый из победителей чемпионата России по боксу, который в 2020 году пройдет в Оренбурге, получит по автомобилю, сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Призовой фонд Чемпионата России составит 10 миллионов рублей, также победители соревнований получат автомобили", - приводит слова Кремлева пресс-служба федерации.

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Турнир пройдет с 27 ноября по 5 декабря, в нем примут участие свыше 340 спортсменов из 85 регионов России. В число участников вошли победители всероссийских первенств и чемпионатов прошлых лет, чемпионы Европы и мира, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Они поборются за право попасть в национальную сборную России для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпиаду в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год.

"Этот чемпионат России не только покажет сегодняшнюю расстановку сил в отечественном боксе, но и даст возможность сформировать абсолютно новую олимпийскую сборную, которая, уверен, станет одним из фаворитов боксерских соревнований в Токио, - выразил мнение Кремлев.

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов, отметил, что на сегодняшний день все участники турнира уже определены и готовятся к приезду в Оренбург.

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