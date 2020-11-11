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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49

В PwC ожидают замедление роста спортивной индустрии в мире до 3,3%

Основными драйверами станут ставки на спорт и спортивные симуляторы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рост мировой спортивной индустрии, как ожидается, замедлится до 3,3% в годовом выражении в ближайшие 3-5 лет в связи с пандемией коронавируса, прогнозирует PwC.

При этом компания отмечает, что на азиатском рынке наблюдается устойчивая динамика. Согласно опросу Sports Survey 2020, рост спортивной индустрии в Азии составит около 7,3%. Предполагается, что основным драйвером увеличения доходов мировой спортивной индустрии станут ставки на спорт.

Пандемия коронавируса значительно ускорила развитие сегмента онлайн-развлечений, в связи с чем в таких сегментах, как спортивные симуляторы и киберспорт, появился потенциал для активного роста. Спортивные симуляторы служат альтернативой традиционным видам спорта во время пандемии и, следовательно, занимают первое место с точки зрения потенциала для роста доходов.

Во всем мире также наблюдается рост популярности мотоспорта, что, вероятно, происходит благодаря вниманию, которое привлекают такие мероприятия, как гонки "Формулы-1" и NASCAR, отмечается в исследовании.

Согласно прогнозам, ключевым аспектом игр и стратегий в сфере киберспорта станут мобильные игры, поэтому тесное сотрудничество между разработчиками мобильных игр и спортивными организациями может привести к возникновению новых бизнес-моделей.

В опросе принимали участие 780 специалистов индустрии из более чем 50 стран и регионов в период с июня по август этого года, отмечается в сообщении PwC.

PwC

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