Роналду выиграл сотый матч за сборную Португалии
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Победа сборной Португалии по футболу над национальной командой Андорры (7:0) в товарищеском матче стала юбилейной для ее лидера Криштиану Роналду.
Это – сотая победа Роналду в составе сборной.
Матч прошел в Лиссабоне в ночь на четверг по московскому времени, один из голов – на счету Роналду. Этот гол, в свою очередь, стал 102-м для него за сборную.
CR💯 volta a fazer História! @Cristiano chegou às 1⃣0⃣0⃣ vitórias pela Seleção! 🇵🇹#VamosTodos #VamosComTudo— Portugal (@selecaoportugal) November 11, 2020
CR💯 makes History again! Cristiano Ronaldo clinched his 1⃣0⃣0⃣th victory with #TeamPortugal! 🇵🇹 pic.twitter.com/9VCCFpdPRY
Роналду дебютировал в составе сборной в Португалии в 2003 году, в общей сложности провел за нее 168 матчей.
По числу побед в матчах за свою сборную лидирует действующий игрок Серхио Рамос. У него 129 побед за сборную Испании. Больше всех голов за свою национальную команду провел Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.