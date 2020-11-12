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Роналду выиграл сотый матч за сборную Португалии

Роналду выиграл сотый матч за сборную Португалии
Криштиану Роналду забивает мяч в ворота Андорры в сотом победном матче за Португалию
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Победа сборной Португалии по футболу над национальной командой Андорры (7:0) в товарищеском матче стала юбилейной для ее лидера Криштиану Роналду.

Это – сотая победа Роналду в составе сборной.

Матч прошел в Лиссабоне в ночь на четверг по московскому времени, один из голов – на счету Роналду. Этот гол, в свою очередь, стал 102-м для него за сборную.

Роналду дебютировал в составе сборной в Португалии в 2003 году, в общей сложности провел за нее 168 матчей.

По числу побед в матчах за свою сборную лидирует действующий игрок Серхио Рамос. У него 129 побед за сборную Испании. Больше всех голов за свою национальную команду провел Али Даеи, забивший 109 мячей в составе сборной Ирана в период с 1993 по 2006 годы.

футбол Криштиану Роналду Португалия

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