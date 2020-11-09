СМИ сообщили о нежелании "Ювентуса" продлевать контракт с Роналду

Криштиану Роналду Фото: Reuters

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Ювентус", вероятно, не будет делать португальскому нападающему Криштиану Роналду предложение о продлении контракта, сообщает Sport.es.

Позиция "Ювентуса", как подчеркивается в тексте, обусловлена несколькими факторами. Один из них – финансовый: из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, клубу тяжело в полном объеме выплачивать зарплату звездному футболисту. Роналду является самым высокооплачиваемым игроком команды, в год он получает 31 млн евро. Это почти в пять раз превышает ежегодный гонорар аргентинского форварда Пауло Дибалы, зарплата которого – вторая по величине в клубе.

Кроме того, в клубе, согласно источнику, сомневаются, что футболист оправдал связанные с его приобретением надежды: скачка, на который рассчитывали руководители "Ювентуса", не последовало, клуб так и не стал лидером в европейском клубном футболе.

Третья причина – возраст игрока, которому уже исполнилось 35 лет: принято считать, что данный возраст не способствует дальнейшему прогрессу профессионального футболиста.

Наконец, отмечается, что клуб не устраивает поведение звездного футболиста, приводившее к конфликтным ситуациям в "Ювентусе".

Сообщается, что "Ювентус" попытается продать Роналду летом 2021 года – за год до истечения срока контракта. В таком случае клуб сможет вернуть часть средств, потраченных на его покупку в 2018 году. Тогда "Ювентус" заплатил за Роналду испанскому "Реалу" 100 млн евро.