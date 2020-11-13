Экс-капитан ФК "Рубин" получил 12 лет по делу о финансовой пирамиде

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в пятницу вынес обвинительный приговор в отношении экс-капитана ФК "Рубин" Сергея Харламова и еще шести фигурантов дела о финансовой пирамиде КПК "РОСТ", сообщил "Интерфаксу" старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

"Харламов приговорен к 12 годам исправительной колонии общего режима. Остальные шесть фигурантов получили сроки от 9,5 до 13,5 лет", - сказал Галиев.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по делу об организации финансовой пирамиды КПК "РОСТ" были признаны семь человек, в том числе Сергей Харламов.

Фигурантам инкриминировались "организация преступного сообщества" и "мошенничество в особо крупном размере".

КПК "РОСТ" имела признаки многоуровневой финансовой пирамиды. Сотрудники общества с декабря 2013 года до момента задержания привлекали средства граждан, обещая высокие дивиденды. Вкладчикам сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, чего в действительности не происходило.

Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, обвиняемые учредили порядка 40 дополнительных филиалов на территории 23 субъектов РФ. Головной офис находился в Казани.

Установлено 3715 потерпевших, общая сумма ущерба составляет 1,4 млрд рублей.

Сергей Харламов выступал за казанский "Рубин" с 1990 по 1993 и с 1997 по 2004 год, до завершения карьеры. Бронзовый призёр чемпионата России 2003 года в составе "Рубина".