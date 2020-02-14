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Суд в четыре раза увеличил Кержакову неустойку по алиментам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Приморский суд Петербурга изменил решение мирового судьи о сумме неустойки за алименты по иску Марии Кержаковой к экс-футболиста Александру Кержакову, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Мировым судьей с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Истец просила 6 млн 444 тыс. 90 рублей 60 копеек. Районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

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В ноябре городской суд Петербурга в 15 раз уменьшил размер ежемесячных алиментов Кержакова в связи с 50-кратным падением доходов бывшего футболиста.

Кроме того, в Петербургском городском суде находится еще один иск Кержаковой к бывшему мужу, поступивший из Приморского районного суда. Предмет иска - введение в отношении спортсмена временного ограничения на выезд из РФ до выплаты долгов по алиментам, размер которых на момент подачи иска превышал 15 млн рублей.

Кроме того, Кержакова могут лишить возможности управлять автомобилем из-за долгов по алиментам. Этот иск рассмотрит Приморский районный суд Петербурга.

Дочь Кержакова от первого брака родилась в 2005 году.

Александр Кержаков

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