Украинская биатлонистка сломала позвоночник в результате ДТП

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Серебряный призер чемпионата Украины-2019 среди девушек 19-летняя Алина Мирошниченко получила тяжелую травму в результате автомобильной аварии.

Как сообщается на сайте ua.tribuna.com, у спортсменки был диагностирован перелом позвоночника. Биатлонистке уже провели операцию, в данный момент она не чувствует ног.

Сообщается, что машина, в которой спортсменка находилась на пассажирском сиденье, перевернулась и протаранила забор. Водитель не пострадал.

Мирошниченко также является многократным призером первенств Украины среди девушек.