Медведев победил Зверева на Итоговом турнире ATP
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне.
Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.
В настоящее время Медведев является четвертой ракеткой мира, Зверев – седьмой. Медведев в третий раз в карьере победил Зверева в официальных матчах при пяти поражениях.
В другом матче группы лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович ранее в понедельник победил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.
В среду Медведев сыграет с Джоковичем.
Россию на турнире также представляет Андрей Рублев. Накануне он в своей группе уступил испанцу Рафаэль Надалю, во вторник Рублев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.