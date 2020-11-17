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Медведев победил Зверева на Итоговом турнире ATP

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в матче первого тура группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне.

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

В настоящее время Медведев является четвертой ракеткой мира, Зверев – седьмой. Медведев в третий раз в карьере победил Зверева в официальных матчах при пяти поражениях.

В другом матче группы лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович ранее в понедельник победил девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана.

В среду Медведев сыграет с Джоковичем.

Россию на турнире также представляет Андрей Рублев. Накануне он в своей группе уступил испанцу Рафаэль Надалю, во вторник Рублев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

теннис

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