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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13

Чемпионат России по фехтованию отменен из-за коронавируса

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Федерация фехтования России решила не проводить чемпионат России, который был запланирован в декабре в Смоленске.

Как сообщает пресс-служба федерации, решение принято "в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)". Организация при этом ссылается на невозможность при данных обстоятельствах обеспечить надлежащий уровень безопасности всем участникам чемпионата.

Чемпионат России должен был пройти в Смоленске с 20 по 26 декабря.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ во вторник составил 22 410 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В целом по стране зафиксированы рекордные показатели и по числу выздоровевших, и по количеству летальных исходов. За сутки выписаны по выздоровлению были 22 055 человек, умерли 442 пациента.

фехтование коронавирус

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