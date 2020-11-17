Черчесов подчеркнул, что Дзюбу "не увольняли" из сборной

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что в национальной команде страны крест на Артеме Дзюбе не поставлен.

"В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию", - приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

Дзюба не был приглашен в сборную России на ноябрьские матчи, соответствующее решение Черчесов принял после того, как в сети всплыло видео интимного содержания с участием Дзюбы.

"Мы дали ему возможность побыть с семьей, пережить все это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдет время. Все успокоятся, все, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение", - сказал Черчесов во вторник.

Дзюба является лидером и капитаном сборной России. Он стал одним из творцов ее исторического достижения на домашнем ЧМ-2018, где она впервые дошла до четвертьфинала.