Фанаты "Зенита" обвинили Дзюбу в наплевательском отношении к имени клуба

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Очередной скандал с участием нападающего Артема Дзюбы переполняет чашу терпения фанатов петербургского "Зенита", говорится в заявлении объединения болельщиков футбольного клуба "Ландскрона".

"Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с "Краснодаром", банально переполнило чашу терпения", - говорится в заявлении, текст которого распространен на страницах "Ладскроны" в соцсетях.

7 ноября, за день до матча против "Краснодара", в интернете появилось видео интимного содержания с участием Дзюбы.

"Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение же Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюбленность и наплевательское отношение к имени нашего "Зенита"", - считают фанаты.

"Ландскрона" также напоминает предыдущие конфликтные ситуации с участием Дзюбы – в том числе те, которые имели место до его перехода в "Зенит" их московского "Спартака" в 2015 году. Например – "склоки" "с руководством "Спартака" из-за нового контракта и высказывания о "тренеришках" (после крупного поражения "Спартака" Дзюба назвал этим словом наставника команды Унаи Эмери - к слову, уволенного едва ли не в те же минуты).

Также фанаты посетовали, что, выступая перед ЧМ-2018 на правах аренды в тульском "Арсенале", Дзюба в матче против "Зенита" играл с большей энергией, чем в матчах за петербургскую команду.

Кроме того, они припомнили "интервью в адрес работников клуба с публичным выносом "сора из избы", "отсутствие поддержки своего друга (вероятно, речь – об Александре Кокорине, попавшем в тюрьму за драки)", а также летнее скандальное видео в раздевалке "Зенита" в день, когда команда стала чемпионом.

При этом, по словам фанатов, они "всячески пытались избежать прямого конфликта с одним из игроков родной команды, отлично представляя, как это может отразиться на "Зените", который и так находится под постоянным огнем со всех сторон".

После своего гола в победном матче с "Краснодаром" в воскресенье Дзюба эмоционально отреагировал в сторону трибун, в результате фанаты пришли к новому выводу.

"После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам свое отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артемом Дзюбой расставили все точки над "i"!" – говорится в заявлении.

После появления в субботу видео Дзюбы интимного содержания футболист лишился капитанской повязки в клубе, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов решил не задействовать спортсмена в ноябрьских матчах.