Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Участие в матчах за сборную России помогло бы футболисту Артему Дзюбе отвлечься от ситуации вокруг интимного видео с его участием, считает нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Питтсбург" Евгений Малкин.

"Сугубо мое лично мнение: причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя - карьера человека просто может сломаться", - сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли в эфире "Матч ТВ".

"Человек может после такого запить вообще. Мне бы не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за такого", - выразил мнение российский хоккеист.

"Если бы его вызвали в сборную, то он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами. Они же его поддержат", - заявил Малкин.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах национальной команды. Причина связана с появившимся в интернете видеороликом интимного содержания с участием форварда.

Кроме того, Дзюба был лишен капитанской повязки в петербургском "Зените", цвета которого он защищает на клубном уровне. Что, однако, не помешало нападающему отличиться в победном матче "Зенита" против "Краснодара".