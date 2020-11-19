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Медведев победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Медведев победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Даниил Медведев
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.

Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянина, занимающего четвертое место в рейтинге ATP. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

Это вторая победа Медведева в рамках турнира, ранее он одолел представителя Германии Александра Зверева. Таким образом, российский теннисист досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира.

В третьем туре россиянин сыграет с аргентинцем Диего Щварцманом.

теннис

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