Медведев победил Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение лидеру мирового рейтинга сербу Новаку Джоковичу в матче второго тура группового этапа проходящего в Лондоне Итогового турнира ATP.
Результат встречи – 6:3, 6:3 в пользу россиянина, занимающего четвертое место в рейтинге ATP. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.
Это вторая победа Медведева в рамках турнира, ранее он одолел представителя Германии Александра Зверева. Таким образом, российский теннисист досрочно обеспечил себе выход в полуфинал турнира.
В третьем туре россиянин сыграет с аргентинцем Диего Щварцманом.