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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58

С мая на спортивных базах страны COVID подхватили свыше 100 атлетов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 140 заболевших коронавирусом было выявлено среди спортсменов и тренеров, проходящих подготовку на базах, заявил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов в эфире телеканала "Россия 24".

"В целом по России, в том числе на региональных базах, на подготовке находятся 3 тысячи человек. С мая заболели 142 человека, из них 120 - спортсмены, 9 тренеров и 13 человек персонала спортивных баз", - сказал Морозов.

Он также сообщил, что в текущем году, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, в России состоялись 27 международных соревнований. Ближайшей зимой, по его словам, планируется принять 170 соревнований.

По данным оперштаба, нарастающим итогом в России за весь период зарегистрировано 2 015 608 случаев коронавирусной инфекции, 34 850 умерших и 1 526 656 выписанных.

Минспорта коронавирус

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