Медведев одержал третью победу на Итоговом турнире АТР

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев нанес поражение аргентинцу Диего Щварцману в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP.

Результат встречи, состоявшейся в Лондоне в субботу, - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.

Это третья победа россиянина в рамках турнира, ранее в группе "Токио-1970" он одолел представителя Германии Александра Зверева и серба Новака Джоковича.

Медведев, возглавивший свою группу, в полуфинале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, который занял второе место в группе "Лондон-2020". Поединок запланирован на субботу, в 23:00 мск.