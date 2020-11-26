Сборная РФ по биатлону выступит на Кубке мира, несмотря на случаи COVID

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России сообщил о снятии карантина со сборной РФ, на который она ушла после выявленных случаев заболевания коронавирусом.

"Со сборной России снят карантин, старт Кубка мира по биатлону пропустят только Бабиков и Гараничев", - говорится в сообщении.

В среду сообщалось, что после первого тестирования на коронавирус, которое представители сборной России прошли в Финляндии, был выявлен положительный результат у четверых представителей нашей команды - Антона Бабикова, врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также массажиста Валерия Лашина.

Кубок мира по биатлону стартует 28 ноября.