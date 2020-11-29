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"Рубин" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Один из лидеров Российской премьер-лиги московский клуб ЦСКА проиграл в гостевом матче казанскому "Рубину" в матче 16-го тура РПЛ.

Игра состоялась в воскресенье в Казани и завершилась победой хозяев - 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил Джордже Деспотович.

Таким образом, ЦСКА прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ. Предыдущий проигрыш ЦСКА в чемпионате датирован 27 сентября, когда армейцы дома уступили московскому "Локомотиву" (0:1).

Поражение не позволило ЦСКА стать единоличным лидером в чемпионате - клуб с 32 очками находится на втором месте в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям петербургскому "Зениту". Оба клуба сегодня может догнать московский "Спартак", который чуть позже играет дома с волгоградским "Ротором".

В 17-м туре РПЛ "Рубин" 5 декабря в гостях сыграет с "Локомотивом", на следующий день ЦСКА примет "Химки".

футбол РПЛ ЦСКА Рубин

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