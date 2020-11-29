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"Уфа" разгромила "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Уфы" крупно выиграли в домашнем матче у клуба "Тамбов" в 16-м туре Тинькофф Российской премьер-лиги.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Уфе, завершилась победой хозяев - 4:0.

Два мяча в игре забил Тимур Жамалетдинов (12, 54-я минуты), еще по голу - Владислав Камилов (45+3) и Филип Мрзляк (79).

На 37-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Алексея Грицаенко.

В матче дважды назначались 11-метровые, которые были отбиты вратарями обеих команд.

После 16 матчей "Уфа" набрала 10 очков и переместилась с последнего, 16-го места на строчку вверх. "Тамбов" с 12 очками остался на 14-м месте.

В 17-м туре "Тамбов" в Москве сыграет со "Спартаком" 5 декабря, на следующий день "Уфа" в гостях встретится с "Ростовом".

футбол РПЛ Уфа Тамбов

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