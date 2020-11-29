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Новая авария с участием Квята произошла после возобновления гонки F1

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Гонка в рамках Гран-при Бахрейна чемпионата мира по автогонкам класса "Формулы-1", прерванная на продолжительное время из-за серьезной аварии, возобновилась.

Однако вскоре после рестарта, на третьем этапе гонки, произошла новая авария: машина канадца Лэнса Стролла (Racing Point), столкнувшись с болидом россиянина Даниила Квята (Alpha Tauri), перевернулась. Стролл самостоятельно выбрался из болида. Вскоре гонка продолжилась.

Ранее, на первом круге гонки, с машиной Квята столкнулся болид француза Ромена Грожана (Haas). В результате машина Грожана столкнулась с ограждением и загорелась. Однако гонщик смог выбраться из объятой пламенем машины.

В итоге Грожан и Стролл выбыли из участников этапа, Квят продолжает гонку.

автоспорт Формула-1

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