Россия проиграла Италии в отборе на мужской ЧЕ по баскетболу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Италии в матче четвертого раунда квалификационного на чемпионат Европы-2021 турнира.

Результат встречи, прошедшей в Эстонии, - 70:66 (15:15, 21:16, 14:13, 20:22) в пользу итальянцев.

Сборная Италии возглавляет группу В, набрав 6 очков в трех матчах. Россия занимает второе место – 6 баллов в четырех матчах. Третье место занимает Эстония, набравшая 4 очка в трех играх. Замыкает таблицу команда Северной Македонии, у которой 2 балла в двух матчах.

В финальной части Евробаскета примут участие 24 команды – по три лучшие каждой из восьми групп квалификации. В это число автоматически вошли сборные, в чьих странах пройдут матчи ЧЕ – Германия, Грузия, Чехия, Италия. В отборочном турнире они выступают вне конкурса.