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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55

Бах остался без соперников на следующих выборах главы МОК

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU -Кандидатура действующего президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет единственной на выборах, которые пройдут в марте 2021 года в Афинах, сообщает пресс-служба МОК.

"Члены Международного олимпийского комитета (МОК) были сегодня проинформированы, что президент Томас Бах будет единственным кандидатом на пост президента на выборах, которые состоятся во время 137-й сессии МОК в Афинах в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

Избранный президент вступит в должность после Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года (должны были пройти летом 2020 года, но перенесены из-за коронавируса).

Бах возглавляет МОК с сентября 2013 года. При нем, в частности, Россия провела зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи.

МОК Томас Бах

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