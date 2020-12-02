Март 2021 года назвали ориентировочным сроком восстановления членства ВФЛА

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Международная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) может рассмотреть вопрос восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики до 1 марта, заявил журналистам глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен журналистам.

"Я могу только повторить то, что сказал ранее: если ВФЛА реализует план по восстановлению, то это будет оценено рабочей группой, которая затем передаст свою рекомендацию Совету. Это можно сделать до 1 марта", - сказал Андерсен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.