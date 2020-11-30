Петр Иванов стал новым главой ВФЛА

Петр Иванов Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Петр Иванов победил на выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики в понедельник.

Также на пост претендовали олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор студенческих чемпионатов России по легкой атлетике Андрей Шляпников, который в ходе отчетно-выборной конференции снял свою кандидатуру в пользу Иванова, и спортивный менеджер Михаил Гусев.

За Иванова отдали свои голоса 56 делегатов отчетно-выборной конференции, за Гусев - 10, за Привалову - 7.

Иванов является генеральным директором АО "Скоростные магистрали", которая является дочерней компанией ОАО "РЖД", отвечающей за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ). Также он возглавляет Федерацию триатлона России.

Предшественником Иванова на посту главы ВФЛА был Евгений Юрченко, который занял должность 28 февраля 2020 года. 13 июля Юрченко написал заявление об уходе в отставку. В августе стало известно, что Юрченко будет исполняющим обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала и после публикации отчета Комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Паунда.

В августе 2020 года ВФЛА при содействии министерства спорта выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежних чиновников ВФЛА к фальсификации документов по делу российского прыгуна Данила Лысенко ($5 млн), а также компенсацию на судебные расходы World Athletics ($1,31млн). Невыплата штрафа до 1 июля 2020 грозила ВФЛА полным исключением из World Athletics. ВФЛА не нашла средства к установленной дате. Однако, выплата долга состоялась 12 августа.

ВФЛА 31 августа также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом в российской легкой атлетике.