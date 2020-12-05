Чемпионат России по боксу. Обобщение

Андрей Замковой (в красном) в Оренбурге выиграл чемпионат России в седьмой раз Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбурге в субботу завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. По его итогам выявлены победители в десяти весовых категориях.

Ими стали: Эдмонд Худоян (весовая категория до 49 кг), Василий Егоров (до 52 кг), Всеволод Шумков (до 57 кг), Альберт Батыргазиев (до 60 кг), Габил Магомедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Ярослав Дороничев (свыше 91 кг).

Для некоторых из них это не первый триумф на чемпионатах России. Так, Замковой стал семикратным чемпионом страны. Впрочем, на его счету есть награды и на международном уровне: он – чемпион (действующий) мира, бронзовый призер Олимпиады-2012.

Еще не путевка на ОИ

К слову, об Олимпиаде. Победа на чемпионате России-2020 не гарантирует путевки на Олимпийские игры в Токио, перенесенные на следующий год. Уже сообщалось, что соответствующий олимпийский отбор спортсменам предстоит еще пройти.

"Я бы хотел поздравить всех чемпионов, но уже ближе к отбору будут изменения в составе. На заключительном этапе подготовке мы объявим состав на европейский отбор. Сейчас с тренерским советом будем анализировать этот вопрос. И на сборе в Киргизии, который запланирован в феврале, у нас будет понимание по составу", - сказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов на пресс-конференции, посвященной итогам турнира.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поздравил победителей с успехом, отметив при этом, что расслабляться рано.

"Победа на чемпионате России не означает, что именно эти ребята поедут на олимпийский отборочный турнир. Боксеры должны продолжать доказывать то, что они достойны представлять страну. И сейчас им точно не надо расслабляться, поэтому в составе сборной России на отбор могут быть замены. Будут проводиться спарринги, наша задача – чтобы нашу страну представляли лучшие боксеры", - сказал он.

Кремлев также отметил прогресс молодых боксеров, которые на чемпионате в Оренбурге показали достойную конкуренцию опытным бойцам.

"Радует, что растет конкуренция, молодежь наступает на пятки. Сильная, мощная конкуренция идет. Следующий чемпионат России будет выиграть сложнее", - считает генсек федерации.

Пример того, как надо проводить турниры

Руководитель организации также выразил восторг уровнем организации и проведения чемпионата в Оренбурге. Тем более, оргкомитету пришлось вносить корректировки в связи с пандемией коронавируса. Так, невозможно было запустить на сектора СКК "Оренбуржье" всех желающих. Изначально подразумевалось, что трибуны можно будет заполнить за 30% от их вместимости (рассчитаны на 3500 мест), однако, как и полагал Кремлев в интервью "Интерфаксу", удалось добиться возможности запустить на трибуны 50%.

"Оренбург справился с задачей на десятку. Он показал пример того, как надо проводить турниры в сложной ситуации", - заявил Кремлев на пресс-конференции.

"Самое простое было отказаться от проведения турнира. Мы знали, что будет непросто, и понимали все нюансы. Но мы взяли на себя ответственность, и хотелось бы поблагодарить руководство региона за их работу", - отметил он.

Впрочем, и при неполной заполняемости арены трибуны смогли продемонстрировать соответствующий уровню чемпионата антураж. Особенно он проявлялся, когда на ринг выходили представители местного, оренбургского бокса. Особенно яростно публика поддерживала Алексея Зобнина, но, увы – для нее – этого не хватило для победы над действующим чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым. Речь – о весовой категории до 91 кг.

Антураж отметил и профессиональный боец Григорий Дрозд, обладавший чемпионским поясом WBC в первом тяжелом весе.

"В целом – красиво, ярко. Финал, наверное, не традиционный, но в нашем представлении начинает быть обычным финалом чемпионата России: ярким, красочным, интересным с точки зрении подачи", - сказал Дрозд "Интерфаксу".

В свою очередь, губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил мнение, что прошедший в регионе турнир позволит боксу прогрессировать и дальше.

"У меня нет сомнений, что этот праздник бокса даст новый импульс и толчок в развитии бокса в области и всей страны", - сказал Паслер.

Победители чемпионата России-2020 получили сертификаты на сумму 500 тысяч рублей каждый, а также по автомобилю, серебряные призеры - сертификаты на 250 тысяч, бронзовые - на 125 тысяч. Призовой фонд составил 10 млн рублей.

Владимир Нардин