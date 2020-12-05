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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

Определились все победители чемпионата России по боксу-2020

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбурге завершился стартовавший 28 ноября чемпионат России по боксу 2020 года. Финальные поединки в десяти весовых категориях прошли в воскресенье.

В категории до 49 кг звание чемпиона России защитил Эдмонд Худоян (Челябинская область), который единогласным решением судей одолел Володю Мнацаканяна (Московская область).

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В категории до 52 кг Василий Егоров (Саха/Московская область) единогласным решением судей победил Ахтема Закирова, выступающего за Новосибирскую область и Крым.

В категории до 57 кг двукратный победитель первенства Европы среди юниоров Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) победил Овика Оганнисяна (Московская область/Хабаровский край).

Трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра/Удмуртия) на чемпионате России в категории до 60 кг защитил титул, за явным преимуществом выиграв у представителя Санкт-Петербурга Джамалом Бадрутдиновым.

В весовой категории до 63 кг Габил Мамедов (Оренбургская область) также защитил титул чемпиона России, победив Илью Шакирова из Тульской области. Победа была присуждена единогласно.

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Чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион страны в весе до 69 кг Андрей Замковой, представляющий Московскую область и Хабаровский край, одержал победу над Шахабасом Махмудовым, защищающим цвета Самарской области. Победа присуждена единогласным решением судей.

В категории до 75 кг чемпионское звание завоевал победитель юниорских первенства мира и Европы Джамбулат Бижамов (Дагестан), одолевший многократного призера чемпионатов России Алексея Ковальчука (ХМАО-Югра). Победа присуждена единогласным решением судей.

В категории до 81 кг звание чемпиона России отстоял Имам Хатаев (Чеченская Республика), в финале одержав победу над Шарабутдином Атаевым (Дагестан).

Чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов (Дагестан/Краснодарский край) в финале единогласным решением судей выиграл у Алексея Зобнина (Оренбургская область).

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В категории свыше 91 кг Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) в финале единогласным решением судей победил Святослава Тетерина (Рязанская область).

Победители чемпионата России-2020 получают сертификаты на сумму 500 тысяч рублей каждый, а также по автомобилю, серебряные призеры - сертификаты на 250 тысяч, бронзовые - на 125 тысяч.

Призовой фонд турнира, как сообщалось, составил 10 млн рублей.

По регламенту, связанному с пандемией коронавируса, на трибунах присутствовало до 50% зрителей от вместимости арены. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявлял "Интерфаксу", что на турнире ожидалась 30-процентная заполняемость арены, но выражал надежду на согласование 50-процентной заполняемости. Турнир прошел в СКК "Оренбуржье", вмещающем 3500 зрителей.

бокс Оренбург

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