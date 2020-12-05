Определились все победители чемпионата России по боксу-2020

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Оренбурге завершился стартовавший 28 ноября чемпионат России по боксу 2020 года. Финальные поединки в десяти весовых категориях прошли в воскресенье.

В категории до 49 кг звание чемпиона России защитил Эдмонд Худоян (Челябинская область), который единогласным решением судей одолел Володю Мнацаканяна (Московская область).

В категории до 52 кг Василий Егоров (Саха/Московская область) единогласным решением судей победил Ахтема Закирова, выступающего за Новосибирскую область и Крым.

В категории до 57 кг двукратный победитель первенства Европы среди юниоров Всеволод Шумков (Санкт-Петербург) победил Овика Оганнисяна (Московская область/Хабаровский край).

Трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра/Удмуртия) на чемпионате России в категории до 60 кг защитил титул, за явным преимуществом выиграв у представителя Санкт-Петербурга Джамалом Бадрутдиновым.

В весовой категории до 63 кг Габил Мамедов (Оренбургская область) также защитил титул чемпиона России, победив Илью Шакирова из Тульской области. Победа была присуждена единогласно.

Чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион страны в весе до 69 кг Андрей Замковой, представляющий Московскую область и Хабаровский край, одержал победу над Шахабасом Махмудовым, защищающим цвета Самарской области. Победа присуждена единогласным решением судей.

В категории до 75 кг чемпионское звание завоевал победитель юниорских первенства мира и Европы Джамбулат Бижамов (Дагестан), одолевший многократного призера чемпионатов России Алексея Ковальчука (ХМАО-Югра). Победа присуждена единогласным решением судей.

В категории до 81 кг звание чемпиона России отстоял Имам Хатаев (Чеченская Республика), в финале одержав победу над Шарабутдином Атаевым (Дагестан).

Чемпион мира и победитель Европейских игр 2019 года в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов (Дагестан/Краснодарский край) в финале единогласным решением судей выиграл у Алексея Зобнина (Оренбургская область).

В категории свыше 91 кг Ярослав Дороничев (ХМАО-Югра) в финале единогласным решением судей победил Святослава Тетерина (Рязанская область).



Победители чемпионата России-2020 получают сертификаты на сумму 500 тысяч рублей каждый, а также по автомобилю, серебряные призеры - сертификаты на 250 тысяч, бронзовые - на 125 тысяч.

Призовой фонд турнира, как сообщалось, составил 10 млн рублей.

По регламенту, связанному с пандемией коронавируса, на трибунах присутствовало до 50% зрителей от вместимости арены. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявлял "Интерфаксу", что на турнире ожидалась 30-процентная заполняемость арены, но выражал надежду на согласование 50-процентной заполняемости. Турнир прошел в СКК "Оренбуржье", вмещающем 3500 зрителей.