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Впервые в истории чемпионатов России по боксу провели битву взглядов

Впервые в истории чемпионатов России по боксу провели битву взглядов
Участники финального боя в категории свыше 91 кг Святослав Тетерин (в синем) и Ярослав Дороничев (в красном)
Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Процедура взвешивания финалистов проходящего в Оренбурге чемпионата России по боксу-2020 прошла по формату профессионального бокса.

Впервые в истории была проведена так называемая битва взглядов, которая традиционно сопровождает процедуры взвешивания перед боями в рамках профессионального бокса.

Финальные бои чемпионата России по боксу проходят в воскресенье. Поединки пройдут в десяти весовых категориях.

Накануне прошли полуфинальные поединки: боксеры, уступившие в них, получили бронзовые медали.

бокс

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