Впервые в истории чемпионатов России по боксу провели битву взглядов
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Процедура взвешивания финалистов проходящего в Оренбурге чемпионата России по боксу-2020 прошла по формату профессионального бокса.
Впервые в истории была проведена так называемая битва взглядов, которая традиционно сопровождает процедуры взвешивания перед боями в рамках профессионального бокса.
Финальные бои чемпионата России по боксу проходят в воскресенье. Поединки пройдут в десяти весовых категориях.
Накануне прошли полуфинальные поединки: боксеры, уступившие в них, получили бронзовые медали.