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Петербургскому ХК СКА разрешили играть в Ледовом дворце со зрителями

Петербургскому ХК СКА разрешили играть в Ледовом дворце со зрителями
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский ХК СКА проведет домашний матч в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги против рижского "Динамо" в понедельник в присутствии зрителей, сообщает пресс-служба армейского клуба.

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"7 декабря СКА сыграет с рижским "Динамо" в Ледовом дворце. Матч пройдет при прежних условиях посещения в полном соответствии с согласованными с Роспотребнадзором стандартами", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что "все билеты действительны".

"В текущей ситуации матчи со зрителями в Петербурге возможны только при неукоснительном соблюдении всех условий Роспотребнадзора. Опыт проведенных игр в Ледовом дворце показал, что клуб и арена надлежащим образом выполняют требования безопасности, в том числе по социальному дистанцированию зрителей и масочному режиму. Нарушений на матчах СКА выявлено не было", - подчеркивается в заявлении.

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Клуб также благодарит всех болельщиков, "которые максимально ответственно относятся к своей безопасности и к безопасности окружающих".

"В том числе и благодаря вашей сознательности мы можем продолжать играть при поддержке зрителей", - отметили в клубе.

Проведение домашних матчей СКА в Ледовом дворце в присутствии зрителей оказалось под вопросом после концертов рэпера Басты (Василий Вакуленко) 27 и 28 ноября. Концерты вызвали огромный резонанс из-за большого количества зрителей, которые проигнорировали санитарные нормы, введенные в связи с распространением COVID-19, о чем написали очевидцы в соцсетях. Концерты собрали в сумме более 12,5 тыс. зрителей.
В итоге Ледовый дворец был оштрафован на 480 тыс. руб.

хоккей ХК СКА Санкт-Петербург

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