Кремлев пообещал гендерное равенство боксеров на ОИ в случае избрания в главы AIBA

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявляет, что обеспечит на Олимпийских играх равные условия для боксеров всех весовых категорий вне зависимости от гендерной принадлежности в случае своего избрания на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Руководитель отечественной федерации отреагировал за заявление МОК о сокращении олимпийских весовых категорий у мужчин: на Играх-2020 в Токио соревнования по боксу пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин; на ОИ-2024 - в семи весовых категориях у мужчин и в шести – у женщин.

"Самым главным в решении МОК остается сохранение бокса в программе Олимпийских игр с неизменным количеством разыгрываемых комплектов медалей. Я поддерживаю стремление МОК к гендерному равенству и приветствую эту инициативу. Но я понимаю и разделяю беспокойство спортсменов и тренеров в связи с сокращением количества олимпийских весовых категорий у мужчин", - говорится в заявлении Кремлева, текст которого предоставлен "Интерфаксу" пресс-службой Федерации бокса России.

"В случае моего избрания на должность Президента AIBA я гарантирую равноправную поддержку боксеров, выступающих во всех весовых категориях, в том числе не входящих в олимпийскую программу. Более того, я планирую увеличение весовых категорий до 13, как у мужчин, так и у женщин", - отмечает Кремлев.

Он подчеркивает, что в его планах – "учреждение под эгидой AIBA международных соревнований, где спортсмены будут состязаться, в том числе, в неолимпийских весовых категориях, соревнуясь не только за медали, но и за достойные призовые выплаты".

"Сейчас нужно провести все необходимые реформы в AIBA, чтобы у мирового спортивного сообщества не осталось к ней вопросов. Необходимо сделать все возможное, чтобы боксерский турнир в Париже организовывала уже именно AIBA. А в будущем нам нужно стремиться к увеличению количества весовых категорий на Олимпийских играх, как у мужчин, так и у женщин", - сказал он.

Выборы президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, запланированном на 12-13 декабря. Ранее в интервью "Интерфаксу" Кремлев заявлял об уверенности в своей победе на выборах.