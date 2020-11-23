Генсек Федерации бокса России: Гассиев способен стать абсолютным чемпионом мира

Умар Кремлев оценил перспективы боксера Гассиева, свои шансы выиграть выборы на пост главы AIBA и рассказал о предстоящем чемпионате страны

Умар Кремлев Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России, претендент на пост президента Международной федерации любительского бокса Умар Кремлев обсудил с корреспондентом "Интерфакса" Дмитрием Кириловским проведение мужского чемпионата России в Оренбурге и влияние на его организацию пандемии коронавируса, перспективы Мурата Гассиева в супертяжелом весе, а также предстоящий бой легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

- Скоро в Оренбурге пройдет мужской чемпионат России по боксу. Какие ожидания от турнира, на кого из боксеров стоит обратить внимание зрителей, кто может "выстрелить"?

- Чемпионат России будет в этом году особенный. Спасибо Оренбургу, что в такой сложной ситуации они поддержали нашу инициативу, и мы проводим турнир. Власти все четко организовали, и к его безопасности нет вопросов.

Чемпионат у нас будет предолимпийским, по его итогам будет решаться, кто поедет на отборочный олимпийский турнир и саму Олимпиаду. В турнире будут участвовать чемпионы мира, Европы, все первые номера (сборной) будут заново отбираться.

Мужской чемпионат России пройдет в Оренбурге с 27 ноября по 5 декабря.

- Федерация бокса России - одна из немногих, которая проводит турниры в период пандемии коронавируса. Какие меры безопасности будут предприняты для спортсменов, зрителей, судей?

- Вместе с губернатором Оренбурга мы разработали план проведения турнира, который подразумевает приезд боксеров заранее и их последующее размещение на базах, в гостиницах. Мы провели большую работу, спортсмены уже приехали в Оренбург и готовятся к турниру, кто-то там находится уже месяц-полтора.

- Сколько зрителей ожидается на турнире?

- Я думаю, что получится заполнить зал до 50 процентов от общей вместимости. Пока у нас стоит цифра в 30 процентов, но если мы еще поработаем, то, надеюсь, согласуем 50 процентов зрителей.

- Скоро пройдут выборы президента Международной федерации любительского бокса, вы в числе претендентов. Чем ваша предвыборная программа отличается от программ других кандидатов?

- Мое преимущество – дела и поступки, меня лично знают руководители национальных федераций, мы проводили международный и континентальный форумы, есть анализ каждой страны, как надо подходить индивидуально к развитию бокса. Они знают мою работу, я не сомневаюсь, что они изберут меня.

- У AIBA долг в размере 20 миллионов долларов. В октябре вы сказали, что в случае победы для решения этой проблемы будут привлечены крупные компании, которые в сумме могут принести порядка 50 миллионов. Можете назвать их, есть ли среди них представители российского бизнеса?

- Сейчас ведутся переговоры, среди потенциальных партнеров AIBA есть и российские компании, а также из Китая и США, большие платные телеканалы, которые хотят покупать трансляции, ставить туда свою рекламу. Пока я не буду обозначать эти компании, так как кто-то хочет быть генеральным партнером, кто-то - титульным, предложения разные. После того, как я выиграю выборы, а я в этом не сомневаюсь, можете считать, что с этого дня начинается новая история AIBA.

- Вы сообщали, что в случае своего избрания AIBA вы оставите пост генсека Федерации бокса России. Каким вы видите ее будущее?

- Федерация бокса России в любом случае продолжит свое развитие, понятно, что я не смогу совмещать два поста, у меня будет не одна федерация, а много, и каждой нужно помогать развивать бокс. Чем больше стран будут развивать бокс, тем выше будет конкуренция и стремлений к победе, тем будет лучше для вида спорта. В Федерации бокса России останется старая команда, которая будет взаимодействовать с AIBA.

Выборы пройдут с 11 по 13 декабря в онлайн формате. На пост главы международной федерации помимо Кремлева претендуют исполняющий обязанности президента AIBA Мухамед Мустасан (Марокко), Рами Аль Масри (Германия), Анас Аль Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика) и Борис ван дер Ворст (Нидерланды).

- В период пандемии Федерация бокса России активно помогает пенсионерам, ветеранам, будет ли продолжена подобная деятельность?

- Коронавирус не отступает, но страна справляется. Есть, конечно, проблемы в регионах, они к нам обращаются. Например, Алтайский край просил помощи у наших боксеров, они помогали в больнице, поставляли питание. В Ижевске подготовили больницу, сделали там ремонт. У нас есть индивидуальные обращения из регионов, мы продолжим им помогать.

Это наша обязанность, ведь спортсмены – лидеры общественного мнения и представляют интересы страны. Сначала спортсмен защищает честь города, региона, потом представляет страну на международной арене. Поэтому любой спортсмен должен быть первым, если кому-то нужна помощь.

- Тогда перейдем к тем боксерам, которые защищают честь страны, какими видите перспективы Мурата Гассиева в супертяжелом весе?

-Мы обсуждали это (переход в супертяжелый вес) с его промоутерами. Перспективы у него шикарные, мы готовы ему помогать и быть рядом. Мы разработаем совместный план и, думаю, что Мурат соберет все пояса и станет абсолютным чемпионом мира. К тому ж, я хочу увидеть бой-реванш с Усиком.

1 ноября 2020 года Усик победил британца Дерека Чисору и защитил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе. В тот же день Гассиев одолел албанца Нури Сефери. Гассиев и Усик встречались летом 2018 года, тогда сильнее был украинец.

- Насколько реально организовать такой бой-реванш?

- Это все реально, если Мурат начнет выигрывать, а Усик не завяжет с боксом или не вернется в категорию до 91 кг. В супертяжелом весе Мурат задаст всем жару.

- Продолжим тему легендарных боксеров и боев: 29 ноября в США пройдет поединок двух великих бойцов – Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Обоим за 50 лет, как относитесь к подобным боям?

- Я очень хорошо отношусь к организации подобных поединков. Во-первых, бойцы еще не старые, им же не по сто лет… Да, боксом лучше заниматься до 40 лет, но такие бои тоже нужны. Это же легенды бокса, которые навечно вписали свои имена в историю этого вида спорта, любой ребенок сегодня знает, кто такой Майк Тайсон, Рой Джон-младший, также, как знают имена наших боксеров Бориса Лагутина, Олега Саитова, Алексея Тищенко и других. Кстати, если бы это было возможным, мы бы с удовольствием организовали такой бой в Москве.

Во-вторых, этот поединок поможет популяризации бокса в мире. Кроме этого, как они заявили, что средства, вырученные от поединка, пойдут на благотворительность, на строительство боксерских залов. Я поддерживаю эту инициативу.

- Кому отдадите предпочтение в этом бою?

- Мой прогноз? Пусть победит сильнейший. Все будет зависеть от подготовки к бою. Я думаю, что Рой может победить, у него больше игровой стиль, если он серьезно подготовится, то может одержать победу.