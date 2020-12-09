Кулижников и Сидорова признаны спортсменами года в России

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Состоялось вручение наград номинантам Национальной спортивной премии 2020 года.

В номинации "Гордость России" лучшим спортсменом стал многократный чемпион мира по конькобежному спорту, обладатель Кубка мира и большого Хрустального глобуса, мировой рекордсмен на дистанциях 500 и 1000 метров Павел Кулижников.

В этой же номинации лучшей спортсменкой стала чемпионка мира и чемпионка Европы в помещении и на открытом воздухе по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова.

Лучшим тренером в этой номинации признана заслуженный тренер России, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В номинации "Эпоха в спорте" был награжден тренер по велоспорту, работавший со сборными СССР, СНГ и России, Александр Кузнецов.

В номинации "Спортивная солидарность" лучшей стал президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

В номинации "Преодоление", как лучший спортсмен адаптивных видов, победил чемпион зимних Сурдлимпийских игр 2019 года в спринте, лыжник Владимир Майоров.

Лучшей спортсменкой в этой номинации стала двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр 2019 года, лыжница Любовь Мишарина.

В этой же номинации лучшим тренером стала заслуженный тренер России, наставник сборной России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Галина Кошелева.

В номинации "Регион России" награду выиграла Тюменская область.

Лучшим спортивным объектом России стала "Платинум Арена" в городе Красноярск, построенный к зимней Универсиаде 2019 года.

Лучшей спортивной школой года в номинации" Надежда России" стала школа олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике.

В этой же номинации лучшей школой по адаптивным видам спорта стала краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта " из Красноярского края.

В номинации "За служение спорту" награжден ведущий специалист лаборатории "Федерального научного центра физической культуры и спорта", доктор философских наук, профессор Владислав Столяров.

Национальная спортивная премия учреждена правительством РФ в 2010 году.