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ПСЖ разгромил "Истанбул" в доигровке матча Лиги чемпионов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" со счетом 5:1 победил турецкую команду "Истанбул Башахшехир" в возобновленном в среду домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Главным героем встречи стал бразильский футболист ПСЖ Неймар, забивший три мяча.

Накануне на 14-й минуте встречи румынский арбитр Овидиу Хацеган показал красную карточку одному из тренеров турецкой команды Пьеру Вебо. Сообщалось, что тот обратился за разъяснениями и в итоге услышал от четвертого арбитра оскорбление на расистской почве. Началось продолжительное выяснение отношений, в результате команда в знак протеста покинула поле и отправилась в раздевалку.

Игра в итоге не была возобновлена. Инцидент произошел при счете 0:0. Позднее УЕФА принял решение доиграть оставшееся время матча в среду.

На этот раз игру обслуживала нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккелли.

В итоге ПСЖ набрал 12 очков и вместе с немецким "Лейпцигом" (также 12 баллов) вышел в плей-офф от группы H. Третьим стал английский "Манчестер Юнайтед", который занял в группе третье место (9 очков) и получил утешительную путевку в Лигу Европы. "Истанбул" стал четвертым (3) и выбыл из еврокубков.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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