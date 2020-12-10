ОКР и ПКР выйдут из числа учредителей РУСАДА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России выйдут из числа учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"На заседании исполкома были приняты ряд важных решений. Одно из которых - принятие новых антидопинговых правил ОКР, так как с 1 января 2021 года вступают в действие новые правила Всемирного антидопингового кодекса, где есть новые требования. Чтобы ОКР соответствовал Кодексу, эти правила были сегодня утверждены исполкомом. В соответствии с новым Кодексом, с 1 января 2021 года в набсовет РУСАДА не могут входить спортивные организации, к которым относятся национальные олимпийские и паралимпийские комитеты всех стран мира. Поэтому в поддержку вступления данных статей кодекса мы выйдем из числа учредителей", - сказал Поздняков.

Утверждение нового состава наблюдательного совета РУСАДА состоится в пятницу, после окончания общего собрания членов агентства.