Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16

ОКР и ПКР выйдут из числа учредителей РУСАДА

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийский и Паралимпийский комитеты России выйдут из числа учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на пресс-конференции в четверг.

"На заседании исполкома были приняты ряд важных решений. Одно из которых - принятие новых антидопинговых правил ОКР, так как с 1 января 2021 года вступают в действие новые правила Всемирного антидопингового кодекса, где есть новые требования. Чтобы ОКР соответствовал Кодексу, эти правила были сегодня утверждены исполкомом. В соответствии с новым Кодексом, с 1 января 2021 года в набсовет РУСАДА не могут входить спортивные организации, к которым относятся национальные олимпийские и паралимпийские комитеты всех стран мира. Поэтому в поддержку вступления данных статей кодекса мы выйдем из числа учредителей", - сказал Поздняков.

Утверждение нового состава наблюдательного совета РУСАДА состоится в пятницу, после окончания общего собрания членов агентства.

ОКР РУСАДА

Новости

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков

Кулижников и Сидорова признаны спортсменами года в России

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

"Краснодар" сыграл вничью с "Челси" в Лиге чемпионов УЕФА

Матч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч ЛЧ ПСЖ – "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов

"Зенит" уступил "Боруссии", проиграв пятый матч в Лиге чемпионов

Стал известен календарь сборной России на отбор к ЧМ-2022 по футболу

Газизов покинул пост гендиректора "Спартака"

Газизов покинул пост гендиректора "Спартака"

WTA признала уроженку Москвы Кенин теннисисткой года

Лукашенко заявил о необходимости судиться с главой МОК и его "бандой"

Лукашенко заявил о необходимости судиться с главой МОК и его "бандой"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');