Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) объявляет о решении отменить проведение в 2021 году чемпионата Европы по фигурному катанию.

Как подчеркивается в заявлении ISU, решение вызвано "ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающих рисков для организаторов и участников"

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе с 25 по 31 января.

Кроме того, отменен чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров, который должен был пройти в Лионе 12-13 марта.

В свою очередь, окончательно отменен финал Гран-при ISU по фигурному катанию, ранее перенесенный на 10-13 декабря в Пекине.

Проведение чемпионата мира по фигурному катанию (22-28 марта в Стокгольме) пока остается в силе, но турнир может быть отменен, если санитарная ситуация ухудшится.

В 2020 году из-за коронавируса был отменен чемпионат мира.