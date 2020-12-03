Российские биатлонисты оказались за пределами топ-30 в спринте на этапе КМ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем спринтерской гонки, прошедшей в финском Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира.

Дистанцию 10 км победитель преодолел за 24 минуты 3,7 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Его брат Йоханнес Бе с одним промахом занял третье место. Отставание Йоханнеса составило 29,4 секунды.

Серебряным призером гонки стал немец Арнд Пайффер. Он пробежал дистанцию без промахов, уступив победителю 29,4 секунды.

Российские биатлонисты оказались за пределами первой тридцатки. Лучшего результата среди своих соотечественников достиг Матвей Елисеев показавший 33-е время. Он не промахнулся ни разу, а отставание от первого места составило 1 минуту 29,7 секунды.

Остальные представители России в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 34.Александр Логинов (3 промаха), 46.Эдуард Латыпов (4), 55.Антон Бабиков (2), 72.Петр Пащенко (2), 85.Семен Сучилов (4).