Власти Петербурга не нашли серьезных нарушений на матчах СКА и "Зенита"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по физической культуре и спорту не зафиксировал значительных нарушений при проведении матчей хоккейной команды "СКА" и футбольного "Зенита" в присутствии зрителей, сообщил журналистам замглавы комитета Андрей Хорт во вторник.

"У нас на сегодня только эти две команды так или иначе получали разрешение на проведение игр со зрителями. Остальные спортивные мероприятия проводились без зрителей. Мы проверяли все спортивные мероприятия, в том числе со зрителями. Незначительные нарушения, естественно, выявлялись", - сказал Хорт.

"Есть слабые места во всех этих мероприятиях - входные группы, где происходит скопление посетителей во время допуска на матчи, очереди в точки питания, в магазины сувенирной продукции, пространство в фойе во время перерывов", - добавил представитель комитета.

Хорт подчеркнул, что при проведении мероприятий со зрителями слабые места и связанные с ними риски "нивелировались за счет компенсирующих мер - технических средств разделения потоков, а также дополнительных людских ресурсов в виде контролеров-распорядителей".

"Например, на мачте "Зенит" - "Боруссия" было порядка 15 тысяч болельщиков и свыше тысячи контролеров. Нарушение социальной дистанции и масочного режима во время матча фиксировались, но силами клуба удавалось их предотвратить. Все относились к правилам с пониманием, конфликтов удалось избежать", - сказал Хорт.

Он добавил, что с середины ноября, когда на комитет была возложена обязанность согласовывать спортивные мероприятия с численностью более 50 человек, в ведомство поступили около 200 заявок, из них до конца года пройдут 117 мероприятий, четыре заявки получили отказ.

Хорт разъяснил, что возможность присутствия зрителей на спортивных мероприятиях согласовывается Роспотребнадзором, комитет же согласовывает непосредственно мероприятие. Он уточнил, что в комитет, как правило, поступают заявки уже с решением надзорного ведомства относительно присутствия зрителей.

По данным СМИ, матч между командами "Зенит" и "Спартак" 16 декабря на стадионе в Петербурге посетят 1,7 тыс. зрителей. Вместимость стадиона составляет около 68 тысяч зрителей.