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Главный тренер женской сборной России по гандболу Мартин ушел в отставку

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) расторгла контракт с главным тренером женской сборной страны Амбросом Мартином.

Решение, как сообщает пресс-служба федерации, принято исполкомом ФГР после неудачи сборной России в последнем матче основного раунда чемпионата Европы 2020 года. Поражение от команды Дании со счетом 23:30 не позволило россиянкам попасть в полуфинал ЧЕ.

В пятницу сборная России в матче за пятое место сыграет с действующим чемпионом мира, командой Нидерландов. Руководить командой в этой игре будет в качестве и.о. главного тренера Алексей Алексеев.

Мартин был назначен главным тренером сборной России в августе 2019 года. В том же году россиянки завоевали бронзу ЧМ.

гандбол

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