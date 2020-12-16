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Гандболистки сборной России не смогли попасть в полуфинал ЧЕ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу уступила Дании в матче основного этапа чемпионата Европы среди женщин.

Результат встречи, прошедшей в датском Хернинге, - 30:23 (13:9) в пользу датчанок.

В итоге, россиянки завершили выступление в группе 1 на третьем месте (7 очков), что лишило возможности выйти в полуфинал. В 1/2 финала от группы вышли Франция (9 очков) и Дания (8).

Сборная России будет играть в матче за пятое место – против Нидерландов.

Действующим чемпионом Европы является Франция, в финале ЧЕ-2018 победившая Россию.

гандбол

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